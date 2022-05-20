Пенза, , 11:38 — REGNUM В Пензенской области выявили за минувшие сутки 56 случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 28 человек. В ковид-госпитали доставили за прошлый день 46 пациентов, сообщает 20 мая общероссийский оперативный штаб.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Пензенской области зарегистрировали 186 295 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 179 859 пациентов, скончались 5875 человек, в том числе четверо — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции режим повышенной готовности продлен в Пензенской области до 31 мая включительно.

Читайте также: Эпидемиолог рассказала, когда может начаться новая волна коронавируса в РФ