Ярославль, 20 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Ярославской области медведь вышел к окраине деревне Нестерово. Об этом сообщает ЯрНьюс.

yarnews.net Медведь на окраине деревни Нестерово

На видео лесного жителя сняли местные. Как сообщает портал, неподалеку от деревни находится река, где часто бывают рыбаки. Скорее всего медведь также выходил «на рыбалку», а затем добрался и до деревни. Сами жильцы рассказывают, что зверь выходит к ним не в первый раз.