Москва, 20 мая 2022, 11:45 — REGNUM Более трёх четвертей российских граждан доверяют президенту Владимиру Путину. На это указывают результаты опроса фонда «Общественное мнение».

Владимир Путин на форуме активных граждан «Сообщество»
Владимир Путин на форуме активных граждан «Сообщество»
Kremlin.ru

76% опрошенных граждан заявили, что доверяют главе государства. Ещё 15% респондентов выбрали среди вариантов ответа «скорее не доверяю», а ещё 9% затруднились ответить.

Путин «скорее хорошо» работает на посту президента, полагают 79% опрошенных. Вариант «скорее плохо» выбрали 12%, а затруднились ответить — 10% респондентов.

Опрос «ФОМнибус» проводился с 13 по 15 мая и охватил 1,5 тыс. респондентов не моложе 18 лет в 104 населённых пунктах 53 регионов РФ. Людей опрашивали по месту жительства, статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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