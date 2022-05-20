Буэнос-Айрес, 20 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В марте 2022 года экономика Аргентины замедлила темпы восстановления на фоне роста инфляции в стране. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины.

Аргентина

Отмечается, что такая тенденция усиливает опасения относительно экономической стагнации в ближайшие месяцы.

В организации сообщили, что индекс экономической активности — показатель, который служит основанием для измерения квартальных изменений валового внутреннего продукта — за первые три месяца 2022 года сумел продемонстрировать прирост в 6,1%.