Кабул, 20 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Одновременно с началом сезона сбора урожая пшеницы в южных провинциях Афганистана активисты гражданского общества и жители этих провинций выразили обеспокоенность по поводу контрабанды пшеницы в Пакистан. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Зерно

Недавно в социальных сетях были размещены видеоролики, на которых видны десятки грузовиков, гружённых пшеницей, на афгано-пакистанской границе.

«Наш народ голодает, а всю эту пшеницу контрабандой везут в Пакистан», — говорится в одном из роликов.

После широкого распространения видео в социальных сетях гражданские активисты в Кандагаре и Гильменде призвали торговцев и талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остановить контрабанду пшеницы в Пакистан.

Мулла Хедаятулла Бадри, министр финансов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опубликовал аудиофайл, в котором призвал афганские таможенные органы прекратить контрабанду пшеницы. На аудиозаписи он подтвердил, что с самого начала сбора урожая «некоторые люди пытаются вывезти пшеницу в Пакистан, Иран или куда-либо ещё».

«Настоятельно советую не допускать вывоза за границу ни одного зернышка пшеницы», — сказал он в аудиозаписи.

Афганистану ежегодно требуется около 6,3 миллиона тонн пшеницы. Каждый год в стране производится более 4,8 миллиона тонн пшеницы и около 2 миллионов тонн импортируется из Средней Азии и Пакистана.

Обеспокоенность жителей южных провинций по поводу контрабанды пшеницы усилилась в связи с опасениями по поводу нехватки продовольствия, вызванной конфликтом на Украине, что превращается в глобальную проблему.

Кроме того, Индия, один из крупнейших экспортеров пшеницы, 14 мая ввела запрет на её экспорт. Индия заявила, что на карту поставлена продовольственная безопасность страны, и цены на пшеницу внутри страны выросли. в Нью-дели заявили, что аномальная жара в стране и конфликт на Украине являются основными причинами роста цен на пшеницу в стране.