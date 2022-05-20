Москва, , 11:34 — REGNUM На Украине поэтапно создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины Ирина Яровая («Единая Россия»).

Ирина Яровая Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видим, как на Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Мы с полной уверенность можем говорить о том, что до начала спецоперации военно-биологическая деятельность США на Украине проводилась на системной и плановой основе», — заявила Яровая.

США создают глобальную систему биоразведки, убеждена она.

«Полученные комиссией документы и опросы должностных лиц, которые мы провели, свидетельствуют о том, что на Украине при поддержке министерства обороны в целях полного контроля внедрялась онлайн-система текущего и постоянного контроля, сбора и обработки информации. Вся собираемая информация направлялась в Национальный центр медицинской разведки минобороны США», — рассказала Яровая.

Она также обратила внимание на значительное увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности, что говорит о проведении исследований с особо опасными патогенами.

Таким образом, делает вывод парламентарий, «под видом защитных программ американцы активно ведут поиск новых патогенов, а также проводят эксперименты по управлению и усилению пандемических свойств патогенов».

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