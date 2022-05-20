Москва, 20 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. На Украине поэтапно создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 мая, об этом заявил сопредседатель комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины Ирина Яровая («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Мы видим, как на Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО. Мы с полной уверенность можем говорить о том, что до начала спецоперации военно-биологическая деятельность США на Украине проводилась на системной и плановой основе», — заявила Яровая.

США создают глобальную систему биоразведки, убеждена она.

«Полученные комиссией документы и опросы должностных лиц, которые мы провели, свидетельствуют о том, что на Украине при поддержке министерства обороны в целях полного контроля внедрялась онлайн-система текущего и постоянного контроля, сбора и обработки информации. Вся собираемая информация направлялась в Национальный центр медицинской разведки минобороны США», — рассказала Яровая.

Она также обратила внимание на значительное увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности, что говорит о проведении исследований с особо опасными патогенами.

Таким образом, делает вывод парламентарий, «под видом защитных программ американцы активно ведут поиск новых патогенов, а также проводят эксперименты по управлению и усилению пандемических свойств патогенов».