Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM На территории Санкт-Петербурга, как субъекта Федерации, постоянно обитает несколько десятков особей диких животных, в том числе до 30 лосей и до 22 кабанов, сообщили 20 мая в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Кабан

Как установлено в ходе регулярных наблюдений за объектами животного мира, в последние годы численность диких животных в петербургских лесах и заказниках увеличивается. Так, число зайцев-русаков, занесенных в региональную Красную книгу, за год увеличилось вдвое — до 26 особей. Один из таких зайцев минувшей зимой несколько дней обитал в Летнем саду в центре Петербурга, после чего был перемещен специалистами в естественную среду обитания.

На территории Петербурга также живут косули, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки, ласки и енотовидные собаки. За прошедший год увеличилась численность редких и исчезающих видов птиц, например зафиксировано 15 тетеревов (в 2021 году был только один), и 10 рябчиков (в прошлом году — всего 4).

Напомним, что охота на всей территории Санкт-Петербурга запрещена, и любая попытка добыть дикое животное является браконьерством.

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