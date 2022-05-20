Москва, , 11:34 — REGNUM Около половины российских граждан уверены, что санкции в целом не отразятся на работе общественного транспорта. Беспокойство вызывает лишь ситуация с воздушными перевозками, следует из результатов опроса Центра социальных исследований и технологических инноваций (СИТИ) Высшей школы экономики (ВШЭ).

Самолёт Аэрофлота © ИА REGNUM

30% опрошенных, говорится в релизе СИТИ, настроены скептически и ожидают, что ситуация с общественным транспортом станет хуже. Уверены в отсутствии влияния санкций на эту сферу 47% респондентов, а 15% полагают, что будет только лучше.

«Более всего опрошенные беспокоятся за качество авиасообщения, санкционные проблемы коснутся в первую очередь самолётов: так считают 38% россиян», — отмечают в организации.

13% респондентов боятся, что в результате запретительных мер из-за границы может ухудшиться состояние и безопасность перевозок поездами дальнего следования. За автобусное сообщение беспокоятся 10% граждан, за легковые такси — 8%, за электрички — 7%.

36% респондентов не видит проблем ни для одного вида пассажирского транспорта.

Опрос проведён 18 мая методом телефонного интервью, он охватил 1600 респондентов. Максимально возможная статистическая погрешность не превышает 2,5%.

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