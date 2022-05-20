Саратов, , 11:34 — REGNUM В Саратовской области за сутки выявили 135 случаев заражения коронавирусом, накануне заболевание подтвердили у 122 человек. В госпитали доставили 26 ковид-пациентов, выписали 155 человек, сообщает 20 мая региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего по области зарегистрировано 251 127 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 243 671 человек.

На стационарном лечении находятся 354 ковид-пациента, амбулаторно врачи оказывают помощь 1237 жителям.

За сутки скончался один ковид-пациент. Всего от последствий заражения коронавирусом умерли в Саратовской области 5959 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус станет уже не пандемическим, а эпидемическим проявлением вируса.

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