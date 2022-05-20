Саратов, 20 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки выявили 135 случаев заражения коронавирусом, накануне заболевание подтвердили у 122 человек. В госпитали доставили 26 ковид-пациентов, выписали 155 человек, сообщает 20 мая региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего по области зарегистрировано 251 127 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 243 671 человек.

На стационарном лечении находятся 354 ковид-пациента, амбулаторно врачи оказывают помощь 1237 жителям.

За сутки скончался один ковид-пациент. Всего от последствий заражения коронавирусом умерли в Саратовской области 5959 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус станет уже не пандемическим, а эпидемическим проявлением вируса.

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