Москва, , 11:34 — REGNUM В России за сутки госпитализированы более двух тысяч человек с коронавирусом. Об этом 20 мая сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«По состоянию на 20 мая в РФ: количество госпитализаций за сутки составило 2081 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 1,7%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 40 субъектах РФ отмечен рост числа госпитализаций, в 38 регионах — снижение, в семи регионах ситуация не изменилась.

Всего за сутки выявлено 5089 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6173 человека, что на 3,7% больше по сравнению с 19 мая. Умерли за сутки 96 человек.