Анкара, , 11:34 — REGNUM Президент США Джо Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по теме расширения НАТО. Об этом пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным СМИ, Байден может взять на себя посредническую роль на переговорах с Турцией по вопросу вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна скажет нет вступлению в альянс Финляндии и Швеции, поскольку эти страны являются «очагом терроризма».