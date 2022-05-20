Анкара, 20 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по теме расширения НАТО. Об этом пишет турецкая газета Milliyet со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По данным СМИ, Байден может взять на себя посредническую роль на переговорах с Турцией по вопросу вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна скажет нет вступлению в альянс Финляндии и Швеции, поскольку эти страны являются «очагом терроризма».