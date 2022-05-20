Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM В Санкт-Петербурге приступили к кладке стен первого этажа нового клинического корпуса с пищеблоком для Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава России, сообщили 20 мая в пресс-службе ППК «Единый заказчик», которая ведет контроль за возведением объекта.

Строительство

В настоящий момент на объекте полностью выполнены подготовительные работы, завершается вынос инженерных сетей. Монолитный железобетонный каркас здания выполнен на 65%. Завершить возведение каркаса планируется в июле 2022 года.

«На данный момент ведется армирование и бетонирование конструкций выше нуля, кладка стен первого этажа здания, гидроизоляция цокольного этажа», — рассказали в пресс-службе, напомнив, что строительные работы были начаты в первом квартале 2021 года, а завершить реализацию проекта планируется в 2024 году.

Согласно проекту в клиническом корпусе будет приемное отделение, стационар на 204 койки, отделения трансплантации костного мозга, реанимации, переливания крови и интенсивной терапии. Также планируется размещение операционного блока для оказания высокотехнологической медицинской помощи онкологическим больным. Кроме того, в здании будет создан пищеблок, рассчитанный на весь больничный комплекс, дезинфекционное отделение, служба эксплуатации зданий и другое.

Напомним, национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова является научной, образовательной, методической и организационной базой онкологической помощи в Северо-Западном федеральном округе России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге корпуса-трансформеры были возведены для Госпиталя ветеранов войн, больницы Святого Великомученика Георгия, больницы Святого Луки. Также ведется строительство таких корпусов для больницы № 15 и больницы №33 в Колпино, проектируются новые корпуса для НИИ скорой помощи, больницы №40 Курортного района.

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