Махачкала, , 11:31 — REGNUM В Дагестане в одном из сел Кизлярского района мужчина задавил своего собственного ребенка. Находясь за рулем автомашины, отец случайно наехал на двухлетнего мальчика, ребенок погиб, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По данным ведомства, трагедия произошла около 17:00 19 мая в селе Большая Задоевка.

Знак «Дети»

«36-летний местный житель, управляя автомобилем «ГАЗ-2757», совершил наезд на двухлетнего мальчика — своего сына, внезапно подбежавшего к автомашине. В результате ДТП ребенок от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что днем ранее в Махачкале 18-летний местный житель за рулем автомобиля «ВАЗ-211 440» выехал на тротуар и совершил наезд на детскую коляску. В результате получил травмы различной степени тяжести годовалый ребенок.