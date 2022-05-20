Санкт-Петербург, 20 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете испытали новую собственную разработку — искусственный интеллект помог распознать условного террориста и опасные предметы, сообщили 20 мая в пресс-службе вуза.

пресс-служба СПбГПУ Универсальный ствольный разрушитель «Штанга», который позволяет разрушить взрывное устройство без детонации

Изобретение испытали на территории Политеха во время масштабных антитеррористических учений. По легенде, умные камеры видеонаблюдения зафиксировали злоумышленника, вооруженного автоматом. Опасного человека идентифицировала автоматизированная система умного видеонаблюдения на основе технологий искусственного интеллекта с функцией предотвращения попыток вноса запрещенных предметов.

«Экспериментальную программу разработал Центр технологических проектов СПбПУ. В ней реализована система нейронных алгоритмов и систем технического зрения для определения несанкционированного проноса оружия и подозрительных предметов», — рассказали в вузе.

По ходу учений, после поступления сигнала о вооруженном человеке двери в здание кампуса заблокировали, а на место вызвали правоохранителей.

Прибывшие сотрудники Росгвардии обезвредили стрелка, однако условный террорист оставил подозрительный предмет. После чего за дело взялись взрывотехники ОМОН «Бастион» и бельгийская овчарка Лайк (одна из лучших собак по поиску взрывчатых веществ в Петербурге, неоднократный призер межведомственных соревнований, — прим. ред.).

«В ликвидации опасного предмета использовали универсальный ствольный разрушитель «Штанга», который позволяет обезвредить взрывное устройство без его детонации», — рассказали в вузе.

С третьего этажа студентов эвакуировали спасатели МЧС. Первую помощь условным раненым оказали волонтеры Красного Креста и сотрудники скорой помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Михайловском дворце Русского музея силовые подразделения отрепетировали действия спецназа при захвате условными террористами Русского музея вместе с заложниками.