Москва, , 11:43 — REGNUM В 115 российских университетах созданы «цифровые кафедры», обучение по ним стартует с сентября 2022 года по 300 образовательным программам, сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Цифровая экономика Bitballoon.com

Вице-премьер отметил, что «цифровые кафедры» запущены в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» (нацпроекта «Цифровая экономика»), созданного на базе утвержденной председателем Правительства стратегической инициативы.

«Обучение на «цифровых кафедрах» стартует в сентябре — с начала нового учебного года. Сейчас идет набор студентов, который продлится до середины лета. В этом году поступить на них и получить дополнительную квалификацию в области ИТ сможет более 80 тысяч молодых людей. Каждый вуз ведет разработку образовательных программ дополнительной профессиональной переподготовки. Всего на базе «цифровых кафедр» их будет запущено более 300. Это, например, разработчик цифровых продуктов, веб-приложений, администрирование отечественных операционных систем и многие другие. Отмечу, что количество «цифровых кафедр» будет расширяться. Они будут открываться в университетах, которые присоединятся к программе «Приоритет 2030», — заявил Дмитрий Чернышенко.

В планах до конца 2025 года «цифровые кафедры» окончат свыше 385 тысяч человек. А к 2030 году допквалификацию по ИТ-профилю получат 1 миллион 135 тысяч студентов.

Создание «цифровых кафедр» в 115 вузах говорит о системном внедрении практики допобразования и содействия занятости в условиях новой экономики, считает директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова. Корреспонденту ИА REGNUM она также пояснила:

«Сегодня любому специалисту — как в коммерческом секторе, так и в государственном, необходимо не только общее представление о том, какие бывают IT-инструменты, но понимание, как и где наиболее эффективно и с большей отдачей применять их в операционной деятельности. Самый лучший вариант, когда профильный специалист с пониманием специфики отрасли получает знания по смежной специальности — это работает как «мультипликатор» базовых навыков, повышается ценность такого сотрудника на рынке труда или его значимость в компании.

Ранее в регионах программы получения нового образование или повысить квалификацию запускали в отдельных проектах: знаю, например, о такой практике в Курской области в рамках проекта «Содействие занятости» при поддержке Ворлдскиллс, Томского университета и РАНХиГС (кстати, оба университета — участники «Приоритета 2030»).

Аналитика данных, веб-администрирование — может помочь, например, в масштабировании бизнеса, в реализации товаров отечественных компаний, которым сейчас открывается простор для заполнения рыночных ниш, а разработка новых цифровых продуктов и работа с отечественными ОС — первое и необходимое условие обеспечения цифрового суверенитета страны. Спрос на таких «подкованных цифрой» специалистов будет очень высоким».

Студентам в процессе обучения предстоит пройти комплексную оценку развития цифровых компетенций. Для этого на базе Университета Иннополис сформирован ассесмент-центр. Учащимся будут предложены тесты и кейсы в соответствии с тематикой их программ дополнительной профподготовки. Результаты позволят оценить уровень сформированности цифровых компетенций студентов по окончании обучения на «цифровых кафедрах».

«В целом оцениваю ассесмент как весьма полезный элемент системы подготовки, позволяющий обеспечить сравнимость результатов подготовки и современную адаптацию программ», — считает советник ректора РТУ МИРЭА Игорь Рогов.

«Университет Иннополис плотно интегрирован в работу ИТ-отрасли и понимает потребности современных компаний в квалифицированных ИТ-специалистах, поэтому для проведения ассесмента студентов в рамках нацпроекта была выбрана матрица компетенций по ИТ-направлению, разработанная нашим университетом с привлечением широкого экспертного сообщества», — пояснил первый проректор — заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нового федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IТ-отрасли» в этом году более 80 тысяч студентов вузов получат возможность обучаться на «цифровых кафедрах».

Ранее правительство РФ утвердило перечень из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития страны, которые будут реализовываться в форме федеральных проектов в два этапа — до 2024 года и до 2030 года. Инициативы, в том числе, позволят более эффективно достичь целей нацпроектов: в том числе нацпроекта «Цифровая экономика».

Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.