Краснодар, , 11:30 — REGNUM Водитель троллейбуса, под колёсами которого погибла 15-летняя девочка, задержан в Краснодаре, сообщили 20 мая в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. 45-летнего мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 18 мая на улице Каляева. По версии следствия, водитель троллейбуса при совершении поворота на улицу Кожевенную не обеспечил безопасность своего маневра и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая в тот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка от травм скончалась.

Материалы по факту аварии переданы из полиции в следственные органы регионального управления СКР.

В отношении водителя в ближайшее время будет избрана мера пресечения — следствие намерено просить суд отправить его под домашний арест. По уголовному делу проводятся следственные действия.