Краснодар, 20 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Водитель троллейбуса, под колёсами которого погибла 15-летняя девочка, задержан в Краснодаре, сообщили 20 мая в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. 45-летнего мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Трагедия произошла днём 18 мая на улице Каляева. По версии следствия, водитель троллейбуса при совершении поворота на улицу Кожевенную не обеспечил безопасность своего маневра и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которая в тот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка от травм скончалась.

Материалы по факту аварии переданы из полиции в следственные органы регионального управления СКР.

В отношении водителя в ближайшее время будет избрана мера пресечения — следствие намерено просить суд отправить его под домашний арест. По уголовному делу проводятся следственные действия.