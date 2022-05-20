Уфа, , 11:32 — REGNUM Мужчину обвинили в покушении на убийство работника электромонтажной службы в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Электрический столб Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, 15 мая 2022 года фигурант уголовного дела рядом со своим домом произвел не менее трех выстрелов в сотрудника электромонтажной службы, который осуществлял работу по замене опор и монтажу проводов.

«Свой преступный умысел мужчина не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему удалось покинуть место происшествия и обратиться за помощью в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство.

«В ходе проведения следственных действия обвиняемый пояснил, что мотивом совершения преступления явилось несогласие с техникой проведения указанных работ, а также отсутствии необходимости их проведения, по мнению последнего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.