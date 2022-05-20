Уфа, 20 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в покушении на убийство работника электромонтажной службы в Самарской области. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Электрический столб

По версии следствия, 15 мая 2022 года фигурант уголовного дела рядом со своим домом произвел не менее трех выстрелов в сотрудника электромонтажной службы, который осуществлял работу по замене опор и монтажу проводов.

«Свой преступный умысел мужчина не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшему удалось покинуть место происшествия и обратиться за помощью в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство.

«В ходе проведения следственных действия обвиняемый пояснил, что мотивом совершения преступления явилось несогласие с техникой проведения указанных работ, а также отсутствии необходимости их проведения, по мнению последнего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.