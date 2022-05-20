Москва, 20 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В период за апрель и май 2022 года более чем в 20 регионах России зафиксированы случаи гибели детей и получения ими травм в результате выпадения из окон многоквартирных домов. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

«Более чем в 20 регионах страны в апреле–мае зафиксированы случаи травмирования и гибели детей в результате выпадения из окон многоквартирных домов. Следственными органами СКР проводятся проверки, по нескольким фактам возбуждены уголовные дела», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что часто причиной таких происшествия является невнимательность и безответственность взрослых, забывающих о том, что маленького ребенка нельзя оставлять без присмотра в комнате с открытым окном.

При этом подчеркивается, что москитная сетка не защитит ребенка от выпадения из окна и в некоторых случаях даже может способствовать трагедии, так как дети могут попытать опереться на нее, как на стену, что неизбежно приведет к их выпадению из окна.

«На окнах в доме с маленьким ребенком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно. Родители, берегите своих детей!», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Оренбургской области госпитализировали пятилетнего ребёнка, который отравился лекарствами.