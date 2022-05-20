Каа-Хемский район, Тува, , 11:27 — REGNUM Прокуратура начала проверку по факту смерти 7-месячного ребёнка в Туве, которого избил отец. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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По версии следствия, 8 мая 45-летний мужчина пытался успокоить девочку, которая упала с ходунка. Ребёнок продолжал плакать, тогда отец ударил её не менее четырёх раз по лицу. 14 мая ребёнка госпитализировали в больницу из-за ухудшения самочувствия, а 16 мая она скончалась.

Проверка организована по поручению прокурора республики Владимира Большунова. Сотрудники прокуратуры намерены проверить исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«При выявлении нарушений в деятельности органов системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

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