Екатеринбург, 20 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге уроженца Тюменской области осудили за кражу. Мужчина вместе со своими знакомыми обокрал офис на 4,3 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Publicdomainpictures.net Приговор

В мае 2021 года тюменец со своими знакомыми проник в помещение одной из организаций Екатеринбурга. Злоумышленники похитили 30 кг сырья, содержащего драгоценные металлы и сейф с денежными средствами в сумме более 890 тысяч рублей. Похищенное мужчины присвоили, а сейф утопили.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил тюменца к трём годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Личности соучастников преступления не установлены. Материалы уголовного дела в отношении них выделены в отдельное производство.