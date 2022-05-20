Ереван, , 11:25 — REGNUM Правительство Армении приложит все усилия для повышения привлекательности службы в армии. Об этом сообщил министр обороны республики Сурен Папикян после в 3-й армейский корпус, сообщает 20 мая пресс-служба минобороны.

Сурен Папикян Erik Babajanian

«Папикян сообщил, что в ближайшее время планируются широкомасштабные реформы с целью существенного повышения качества военного образования», — сообщили в пресс-службе.

Военный министр также сообщил, что в минобороны готовят программу по обеспечению военнослужащих жильём. Планируется провести модернизацию в армии.

Стоит отметить, в марте Папикян заявил о необходимости омолодить кадровый состав руководства вооружённых сил. По его мнению, это необходимо для проведения реформ.

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