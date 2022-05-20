Екатеринбург, 20 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Экс-депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев снова оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил России. Об этом 20 мая пишут СМИ.

Fas.gov.ru Штраф

Гражданин заплатит штраф в размере 35 тысяч рублей. Причиной стали посты в социальных сетях, дискредитирующие российскую армию. При этом 5 мая ему уже был назначен штраф на аналогичную сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее за подобное правонарушение трижды был оштрафован экс-спикер гордумы Екатеринбурга Евгений Ройзман.