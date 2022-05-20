Москва, 20 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Роскомнадзор требует от «Википедии» удалить два материала. Об этом 20 мая сообщает ТАСС со ссылкой на представителей надзорного ведомства.

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Оба материала размещены на англоязычной версии ресурса. Уточняется, что они содержат недостоверную информацию о проведении специальной военной операции России на территории Украины.

Ранее Роскомнадзор внёс «Википедию» в список организаций, которым необходимо соблюдать российский закон «о приземлении».