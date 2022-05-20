Пенза, , 11:36 — REGNUM В Пензе 20 мая отмечают День трудовой доблести. Губернатор региона Олег Мельниченко поздравил жителей со знаменательным событием.

Стела «Город трудовой доблести» в Пензе Penza.pnzreg.ru

Глава Пензенской области отметил, что самого глубокого уважения заслуживает трудовой подвиг, совершенный земляками в годы Великой Отечественной войны, их бесценный вклад в достижение Победы.

«Сто тысяч жителей региона были задействованы на строительстве Сурского оборонительного рубежа. Пензенцы самоотверженно работали на заводах, фабриках, на колхозных полях. В области производились авиабомбы, артиллерийские снаряды, узлы и агрегаты для истребителей. Здесь был произведен каждый четвертый взрыватель для мин. И в послевоенные годы пензенцы плодотворно трудились, восстанавливая разрушенное народное хозяйство, поднимали страну из руин», — говорится в поздравлении.

По словам Мельниченко, молодая смена достойно продолжает эстафету свершений, сохраняя и приумножая традиции дедов и прадедов. Подрастающее поколение добивается значительных успехов в развитии экономики, в социальной сфере, образовании, науке, спорте, культуре.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 20 мая объявлен Днем трудовой доблести. Соответствующее предложение 11 февраля 2022 года единогласно поддержали депутаты регионального Законодательного Собрания.

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В Пензе 27 декабря 2021 года в сквере 40-летия Победы в торжественной обстановке открыли стелу «Город трудовой доблести». Напомним, указом президента России Владимира Путина в мае 2021 года Пензе и еще 11 городам страны присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

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Яркой страницей военного периода стало строительство Сурского оборонительного рубежа. Проект ИА REGNUM «Подвиг в тылу. Оборонительные рубежи: Сурский и Казанский.

30 сентября 2021 года ИА REGNUM при участии Российского военно-исторического общества провело в пресс-центре ИА REGNUM (г. Москва) научную конференцию «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». Кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работеВиктор Кладоврассказал об оборонном строительстве на территории Пензенской области.

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