Евпатория, Крым, , 11:21 — REGNUM Уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта возбуждено в отношении жителя Евпатории, который облил краской здание администрации города.

Наручники ru.torange.biz

27-летний мужчина подозревается в покушении на совершение теракта, делом занимается ФСБ. Теперь вандалу грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина подозревается в том, что 16 мая облил жёлто-синей краской фасад здания администрации Евпатории, затем попытался устроить поджог. Мужчина был задержан в тот же день.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан вандал, обливший краской здание администрации Евпатории