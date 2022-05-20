Евпатория, Крым, 20 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о покушении на совершение террористического акта возбуждено в отношении жителя Евпатории, который облил краской здание администрации города.

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27-летний мужчина подозревается в покушении на совершение теракта, делом занимается ФСБ. Теперь вандалу грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина подозревается в том, что 16 мая облил жёлто-синей краской фасад здания администрации Евпатории, затем попытался устроить поджог. Мужчина был задержан в тот же день.