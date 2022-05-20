Волгоград, , 11:22 — REGNUM Праздник «Последний звонок» пройдёт в Волгограде 25 мая. Со школой простятся 13,5 тысячи выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 мая в пресс-службе администрации города.

Последний звонок Mobr.omskportal.ru

Мероприятия запланированы во всех районах на пришкольных территориях и в актовых залах. В 21-м образовательном учреждении готовятся к выпуску от семи до 11 классов. В целом выпускниками станут 9,2 тысячи девятиклассников и 4,3 тысячи 11-классников.

Торжественные линейки состоятся в 125 муниципальных образовательных учреждениях и в интернате Краснооктябрьского района.