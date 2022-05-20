Берлин, , 11:26 — REGNUM Специальный представитель Германии на Западных Балканах Мануэль Саррацин 19 мая в эфире косовской телепередачи Kallxo Përnime заявил, что свободное и демократическое решение о присоединении к НАТО является мудрым решением для каждой страны.

Мануэль Саррацин (сс) Olaf Kosinsky

Политик заявил, что Германия в конечном счете поддерживает вступление Косово в НАТО, однако сейчас Приштине следует сосредоточиться на других, более реалистичных целях — в первую очередь, на вступлении в Совет Европы.

Напомним, четыре страны НАТО не признают независимости Косово.

«В марафоне надо бежать быстро не на первых километрах, а на последних, и там надо иметь определенный ритм и видение. Мы присоединимся к Косово на всем протяжении марафона, дадим воду, будем кричать, и поддерживать и будем говорить с каждым, убеждая его поддержать Косово ради построения его процветающего будущего». Мануэль Саррацин

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