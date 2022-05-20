В Германии назвали конечной целью Берлина вступление Косово в НАТО
Берлин, 20 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Специальный представитель Германии на Западных БалканахМануэль Саррацин 19 мая в эфире косовской телепередачи Kallxo Përnime заявил, что свободное и демократическое решение о присоединении к НАТО является мудрым решением для каждой страны.
(сс) Olaf Kosinsky
Мануэль Саррацин
Политик заявил, что Германия в конечном счете поддерживает вступление Косово в НАТО, однако сейчас Приштине следует сосредоточиться на других, более реалистичных целях — в первую очередь, на вступлении в Совет Европы.
Напомним, четыре страны НАТО не признают независимости Косово.
«В марафоне надо бежать быстро не на первых километрах, а на последних, и там надо иметь определенный ритм и видение. Мы присоединимся к Косово на всем протяжении марафона, дадим воду, будем кричать, и поддерживать и будем говорить с каждым, убеждая его поддержать Косово ради построения его процветающего будущего».