Село Половино-Черемхово, Иркутская область, 20 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Работникам сгоревшей Половино-Черемхоской школы помогут восстановить кадровые документы, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области. Известно, что работой в этом направлении займется краевая комиссия по установлению стажа работников сгоревшей сельской школы. Возглавит работу министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.

Правительство Иркутской области Иркутская область. Горит школа села Половино-Черемхово Тайшетского района

«Задача — в максимально кратчайшие сроки помочь людям решить эти вопросы, чтобы они могли спокойно продолжить свою трудовую деятельность. Установление стажа будет являться основанием для выдачи гражданам дубликатов трудовых книжек. Отмечу, что ситуация по оказанию помощи пострадавшим на контроле у губернатора и правительства области», — подчеркнул первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту халатности должностных лиц администрации Половино-Черемховского муниципального образования возбуждено уголовное дело. По мнению следствия, они не провели своевременно противопожарные мероприятия в полном объеме, что привело к уничтожению в результате пожара жилых и нежилых домов, здания почты и школы.

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