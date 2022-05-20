Вашингтон, 20 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Сервис Amazon Prime Video представил тизер сериала «Список смертников» (The Terminal List). Об этом 20 мая пишет «Канобу».

Цитата из к/ф «Мир юрского периода». реж Колин Треворроу. 2015. США Крис Пратт в роли Оуэн Грэди

Главную роль в многосерийном боевике исполнит Крис Пратт. Шоу выйдет на Amazon Prime Video 1 июля 2022 года.

Добавим, что режиссёром проекта выступил Антуан Фукуа — шоу основано на одноимённом романе Джека Карра. По сюжету, морской котик Джеймс Рис (Крис Пратт) при исполнении секретной миссии теряет весь свой взвод — после возвращения домой он мучается чувством совести из-за потери сослуживцев, пока не узнаёт, что за его трагедией стоят политические элиты его страны. После этого главный герой решает отомстить виновным в смерти его товарищей.