Москва, 20 мая, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Россия готова возобновить диалог в рамках Арктического совета. Об этом 20 мая сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

М. Иванов Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

В МИД заявили, что Россия готова возобновить диалог с другими странами в рамках Арктического совета.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва обеспокоена вовлечением неарктических государств НАТО в военную активность альянса в северных широтах и отмечает риски непреднамеренных инцидентов с силами альянса.