Джакарта, 20 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Правительство столицы Индонезии снова проведет день без автомобилей 22 мая, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Tiomax80 Индонезия

Глава транспортного агентства Джакарты Сяфрин Липуто заявил, что день без автомобилей во время пандемии будет проводиться в ограниченном порядке. Планируется, что запрет на автомобили будет осуществляться в течение четырех часов с 06:00 до 10:00 по. западно-индонезийскому времени.

День без автомобилей поможет также улучшить качество воздуха в Джакарте.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Малайзии составили петицию против назначения спорного политика и одного из высокопоставленных чиновников партии «Объединенная малайская национальная организация» (ОМНО) Таджуддина Абдулы Рахмана послом в Индонезии.

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