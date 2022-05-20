Петропавловск-Камчатский, 20 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. На Камчатке завершится акция по приёму старых автомобильных покрышек у населения за деньги. Пункт приёма в Елизово уже закрылся, в Петропавловске-Камчатском ещё работает до 31 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Покрышки

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На 20 мая жители Камчатки сдали 24 тысячи шин общим весом 246 тонн. За каждую покрышку выплачивается 100 рублей. Один человек может сдать по паспорту только два комплекта резины.

«Хочу отметить, что акция, прежде всего, направлена на формирование экологической культуры населения, чтобы люди привыкли к тому, что при сезонной смене автопокрышек их необходимо сдавать в специализированные организации», — пояснила заместитель начальника отдела по обращению с отходами министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатки Елена Попова.

Судя по всему, в следующем году такая акция уже не повторится — губернатор края Владимир Солодов сказал, что правила изменят. В Петропавловске-Камчатском установят баки, в которые население сможет выбросить использованную авторезину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в ходе экологической акции «Сдай старые шины на «Мегабак» собрано 3 тыс. 258 кубометров или порядка 26 тыс. старых зимних автомобильных покрышек.