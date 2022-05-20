Североонежск, , 11:12 — REGNUM В Североонежске в результате поджога автомобиля погиб 31-летний мужчина, сообщает СУ СКР.

Горящий автомобиль Russianname

«Подозреваемого в поджоге задержали — им оказался 46-летний местный житель. На допросе он частично признал свою вину и рассказал следователю, что ранее поссорился с владельцем сгоревшего автомобиля на дороге. Затем, изрядно выпив, он облил горючей жидкостью автомобиль и поджёг, после чего скрылся», — сообщили в ведомстве.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье задержан 28-летний житель Костромской области, подозреваемый в поджоге автомобиля с буквой Z.