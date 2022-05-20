Уфа, 20 мая, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Одно ходатайство осужденной за наезд на пешехода поддержали члены комиссии по помилованию при главе Башкирии. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что комиссия по вопросам помилования при главе Башкирии рассмотрела три ходатайства и по одному из них вынесла положительное заключение.

Отмечается, что ранее суд приговорил жительницу г. Сибая к полутора годам ограничения свободы за наезд на пешехода. Женщина, находясь за рулем автомобиля, выехала на перекресток на разрешающий сигнал светофора и в нарушение правил не уступила дорогу пешеходу. В результате здоровью пешехода был нанесен тяжкий вред.

«На сегодня из полутора лет ограничения свободы осужденная отбыла уже год и четыре месяца. Все вопросы с потерпевшей стороной урегулированы, возражений против помилования нет. Осужденная принесла извинения, навещала женщину в больнице, покупала продукты. Моральный вред был полностью возмещен еще до судебного заседания. Внимательно изучив все обстоятельства дела, члены комиссии приняли единогласное решение поддержать ходатайство», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, который возглавляет комиссию о помиловании.

Сообщается, что глава Башкирии Радий Хабиров направит документы президенту России Владимиру Путину. Окончательное решение о помиловании принимается Президентом Российской Федерации.

Отмечается, что комиссия отклонила два других прошения о помиловании, которые поступили от граждан, получивших реальные сроки за покушение на сбыт крупной партии наркотических средств в сговоре с группой лиц.

«В одном случае речь идет о хранении и фасовке крупной партии наркотика, который планировалось сбывать через так называемые «закладки». Другая осужденная забрала из двух тайников около килограмма наркотических средств и также фасовала их в пакетики для последующего распространения. Это серьезные правонарушения, которые могут повлиять на жизни многих людей. Ходатайства были отклонены», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии поддержали ходатайства двух осужденных о помиловании.