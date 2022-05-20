Село Алексеевка, Курская область, 20 мая, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Следственным комитетом России будут зафиксированы и расследованы факты минометного обстрела украинскими силовиками 19 мая 2022 года приграничных сёл Алексеевка и Дроновка Курской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

«Следователи СК России установят все обстоятельства совершения указанных преступлений и причастных к ним лиц с целью последующего привлечения виновных к уголовной ответственности», — говорится в официальном сообщении.

По информации губернатора Курской области Романа Старовойта, при обстрелах вечером 19 мая никто не пострадал, разрушений нет.