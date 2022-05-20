Ереван, , 11:08 — REGNUM Участники шествия армянской оппозиции подошли к резиденции президента Армении Ваагна Хачатуряна, встречающегося со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой, где они выразили криками и улюлюканьем свое недовольство тем, что литовский лидер также должен позднее встретится с премьер-министром республики Николом Пашиняном, которого протестующие считают нелегитимным. Об этом 20 мая сообщает агентство News. am.

Акция протеста в Ереване Photolure

Уточняется, что участники протестной акции выкрикивают лозунги: «Никол — предатель!», «Позор!» и «Армения без Никола!», а также несут плакаты, на которых на армянском и английском языках написано: «Молчание — преступление».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ереване протестующие, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна выдвинулись к резиденции президента страны.