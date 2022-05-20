Москва, , 11:07 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» по позициям ВСУ.

Ми-28Н «Ночной охотник» Минобороны России

На кадрах показано, как взлетевший с аэродрома Ми-28Н на предельно малой высоте вертолет идет к цели над сельской местностью. После вертолет ведет стрельбу 80- и 122-миллиметровыми неуправляемыми ракетами с кабрирования — машина задирает нос в момент пуска, чтобы увеличить дальность полета ракет.

Также Минобороны показало кадры с прицела Ка-52, который поражает управляемыми ракетами военные объекты ВСУ.