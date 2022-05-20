Москва, , 11:07 — REGNUM Совет министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКб) проведёт очередное заседание 24 мая. Как сообщили в пресс-службе организации, мероприятие пройдёт в режиме видеоконференции под председательством министра обороны Армении Сурена Папикяна.

Флаги стран ОДКБ Mil.ru

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«Участники заседания обсудят вызовы и угрозы военной безопасности в регионах коллективной безопасности государств — членов ОДКБ. В ходе заседания планируется рассмотреть план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 года, проекты решений уставных органов о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ», — говорится в сообщении организации.

Кроме того, будут рассмотрены документы, касающиеся совершенствования управления коллективными силами ОДКБ.

Уточняется, что в заседании планируется участие руководителей министерств обороны России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, а также генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася и начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая в Москве состоялась встреча лидеров стран — членов ОДКБ. Она была приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации. Лидеры государств-участников ОДКБ обсудили вопросы углубления военного сотрудничества, в том числе на фоне исходящих угроз с территории Афганистана, а также уделили внимание вопросам биологической безопасности.