Москва, 20 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА договорился о подписании нового контракта с нападающим Сергеем Плотниковым. Об этом 20 мая сообщил президент клуба Игорь Есмантович.

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«Мы с Плотниковым договорились. Он остаётся в ЦСКА, это точно», — цитирует Есмантовича ТАСС.

Он добавил, что клуб также договорился по контракту с форвардом Владиславом Каменевым.

Плотников выступает за ЦСКА с 2021 года. В сезоне 2021/22 он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 27 очков (16 голов и 11 передач). В плей-офф на его счету 13 (6+7) очков в 22 встречах.