Барнаул, , 11:05 — REGNUM На территорию Алтайского края все больше стало прибывать беженцев из народных республик Донбасса, Мариуполя и других городов Украины. Кто-то приезжает к родственникам, кто-то к близким знакомым. А тем, кому негде остановиться, предоставляется возможность пожить в комплексных центрах социального обслуживания населения. Подробности визита сотрудников СУ СК РФ по региону в одно из учреждений Барнаула сообщает 20 мая телеграм-канал ведомства.

Беженцы. Семья Кривошеевых с пятилетней Лерой приехали в Барнаул из города Кременная Донецкой народной республики СКР

В Барнауле в таком центре проживают две семьи. Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю приехали навестить людей, которые долгой и трудной дорогой, оставив все на родине, прибыли в наш гостеприимный регион. Семьи разместились в небольших комнатах до полного оформления документов, гражданства и трудоустройства.

Семья Кривошеевых с пятилетней Лерой приехали из города Кременная Донецкой народной республики. Выезжали под обстрелами, перед этим долгое время пережив бомбардировки ВСУ в подвале дома.

«Билет в один конец», — так сказала сотрудникам ведомства мама девочки Виктория. Возвращаться они не планируют, будут налаживать быт здесь, потому как хотят, чтобы единственная дочь забыла все ужасы обстрелов. Валерии офицеры подарили говорящую куклу, о которой девочка очень мечтала. Сколько радости было в глазах милого и непосредственного ребенка, который с самого раннего детства знает, что такое воздушная тревога и звук падающих на землю снарядов.

А вот у семьи Банниковых, которые приехали из города Славянска Луганской народной республики, был торжественный день — старшему Егору исполнилось 6 лет. Мальчик очень мечтал о самокате, который получил в свой день рождения из рук сотрудников следственного управления. Его младшему брату Ярославу через несколько дней исполнится год, и, конечно же, малыш тоже не остался без подарков. Ведь он очень любит гулять на улице, а удобная прогулочная коляска поможет его родителям почаще бывать на свежем воздухе. Игрушки, фрукты и сладости — ребятишки остались довольны приходом гостей. Родители Инна и Юрий рассказали офицерам о своем решении оставить большое хозяйство и дом, переехав в Алтайский край, где нет родственников и даже знакомых.

Глава семейства уже давно мечтал обосноваться именно здесь, и три года назад даже приезжал в регион. Сразу переехать помешали коронавирусные ограничения, а когда начались военные действия, не раздумывая собрал семью и привез на алтайскую землю. Кроме того, из-за пережитого стресса у сына Егора подорвалось здоровье. Здесь пришлось обратиться за помощью к психологу, которая, надеются родители, поможет забыть пережитое. Да, непросто начинать все с чистого листа, но эти добродушные и открытые люди не унывают: после оформления всех документов планируют переехать на постоянное место жительства в один из районов края, чтобы заниматься любимым сельским хозяйством.

Напомним, в Донбассе, а также на прилегающих к нему территориях продолжается специальная военная операция России по защите ДНР и ЛНР. Число деоккупированных от украинских националистов территорий двух регионов постепенно растёт. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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