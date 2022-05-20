Кишинёв, , 11:04 — REGNUM Будущей зимой цены на природный газ могут вырасти настолько, что жители Молдавии не смогут платить за отопление и будут замерзать. Об этом в эфире NTV Moldova заявил экс-президент республики Игорь Додон.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следующий отопительный сезон может оказаться фатальным, смертельным для очень многих. Многие люди просто могут замёрзнуть в следующем году. Поэтому, пока не поздно, договаривайтесь с Россией о новом контракте на поставки газа», — сказал Додон.

Он отметил, что эксперты прогнозируют рост цен на газ к будущей зиме до $3,5 тыс. за 1 тыс. кубометров. Это вызовет и рост тарифов на отопление. Додон также призвал не рассчитывать на помощь Запада, так как там и так будет «полная катастрофа».

Стоит отметить, что Санду летом 2021 года распустила парламент и объявила досрочные выборы, после которых ПАС стала правящей партией и назначила новое правительство. В течение полугода в Молдавии резко выросли цены на природный газ и бензин с дизельным топливом. В 2022 году экономическая ситуация стала ещё хуже. Додон обвиняет в случившемся новое правительство и его нежелание договариваться с Россией.

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