Кемерово, , 11:03 — REGNUM Действие льготной сельской ипотеки в Кемеровской области продлено на 2022 год. По программе жители смогут взять кредит под 3% годовых на 25 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Частный дом

По словам губернатора Сергея Цивилева, за два года действия программы в Кузбассе дома приобрели более 1,5 тыс. семей на селе. Общий объем кредитования составил 2,8 млрд рублей.

«Важно, что в сельскую местность переезжает всё больше молодежи. Создаём для них необходимую инфраструктуру: строим детсады, школы, ДК, дороги, развиваем малый бизнес», — отметил он.

Льготную сельскую ипотеку на сумму до 3 млн рублей с первоначальным взносом не менее 10% смогут получить все жители региона в возрасте от 21 до 65 лет. Деньги можно потратить на покупку или строительство частного дома. Приобретаемый дом должен быть не старше пяти лет.