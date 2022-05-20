Москва, , 11:02 — REGNUM Режиссёр Дмитрий Киселёв поставит первый сезон сериала «Этерна» для сервиса «Кинопоиск». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Фэнтези-сага «Этерна» Пресс-служба BUBBLE Comics Con

«Впереди очень сложный и долгий путь по созданию конкурентноспособного российского исторического фэнтези сериала. В моих планах полное переосмысление подхода к истории, включая вышедшую ранее пилотную серию. Очень рад, что на проекте уже собирается крутейшая команда и все настроены на выдающийся результат», — высказался Киселёв. Продюсером шоу выступит Евгений Баранов.

ИА REGNUM напоминает, что первая часть проекта «Этерна» вышла на «Кинопоиске» 20 января 2022 года — продолжение запланировано на 2023 год. Сериал является экранизацией цикла Веры Камши «Отблески Этерны».

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